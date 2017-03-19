Марта Пайгина стала чемпионкой соревнований категории ITF в Италии

Первая официальная встреча соперниц длилась 2 часа 13 минут. За это время Марта сделала три эйса, восемь брейков и столько же двойных ошибок. Петра реализовала пять брейк-пойнтов и четыре раза ошиблась при подаче.

Таким образом, завоёванный на соревнованиях в Италии трофей, стал для Пайгиной десятым в её карьере.