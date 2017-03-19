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https://sport.mail.ru/news/tennis/29131282/
19 марта 2017, 20:43 | Теннис | GoTennis.ru

Марта Пайгина стала чемпионкой соревнований категории ITF в Италии

18-летняя россиянка Марта Пайгина, находящаяся на 383-й строчке в мировой табели о рангах, стала победительницей турнира серии ITF в Соларино (Италия), переиграв в решающем матче 396-й номер мирового рейтинга, 26-летнюю Петру Крейсову из Чехии, — 6/7 (4), 6/3, 6/3.

Первая официальная встреча соперниц длилась 2 часа 13 минут. За это время Марта сделала три эйса, восемь брейков и столько же двойных ошибок. Петра реализовала пять брейк-пойнтов и четыре раза ошиблась при подаче.

Таким образом, завоёванный на соревнованиях в Италии трофей, стал для Пайгиной десятым в её карьере.
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