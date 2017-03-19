Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29131027/
19 марта 2017, 19:33 | Теннис | GoTennis.ru

Полина Монова первенствовала на соревнованиях ITF в Шарм-эль-Шейхе

23-летняя российская теннисистка Полина Монова, занимающая 237-е место в рейтинге WTA, стала победительницей турнира категории ITF в Египте, одолев в решающем поединке 357-ю ракетку мира, 25-летнюю француженку Эликсан Лечемию, — 2/6, 7/5, 6/4.

За 2 часа 30 минут, проведённые на корте, Полина записала в свой актив один эйс и шесть двойных ошибок, реализовав семь брейк-пойнтов, тогда как её соперница четырежды подавала навылет, сделала тоже семь брейков и столько же раз ошиблась на подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

Таким образом, завоёванный на соревнованиях в Шарм-эль-Шейхе трофей стал для Моновой седьмым в её карьере и третьим — в этом сезоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

Марта Пайгина стала чемпионкой соревнований категории ITF в Италии

Стэн Вавринка: В последнее время Федерер показывает просто отличный теннис

Маркос Багдатис не примет участие в турнире в Майами