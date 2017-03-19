Полина Монова первенствовала на соревнованиях ITF в Шарм-эль-Шейхе

За 2 часа 30 минут, проведённые на корте, Полина записала в свой актив один эйс и шесть двойных ошибок, реализовав семь брейк-пойнтов, тогда как её соперница четырежды подавала навылет, сделала тоже семь брейков и столько же раз ошиблась на подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

Таким образом, завоёванный на соревнованиях в Шарм-эль-Шейхе трофей стал для Моновой седьмым в её карьере и третьим — в этом сезоне.