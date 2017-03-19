Полина Монова первенствовала на соревнованиях ITF в Шарм-эль-Шейхе
23-летняя российская теннисистка Полина Монова, занимающая 237-е место в рейтинге WTA, стала победительницей турнира категории ITF в Египте, одолев в решающем поединке 357-ю ракетку мира, 25-летнюю француженку Эликсан Лечемию, — 2/6, 7/5, 6/4.
За 2 часа 30 минут, проведённые на корте, Полина записала в свой актив один эйс и шесть двойных ошибок, реализовав семь
Таким образом, завоёванный на соревнованиях в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter