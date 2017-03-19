Чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе станет самый возрастной игрок с 1984 года
Победитель соревнований в
Индиан-Уэллсе станет самым возрастным теннисистом, завоёвывавшим здесь титул, начиная с 1984 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
33 года назад чемпионом турнира в возрасте 31 года и 5 месяцев стал американец Джимми Коннорс.
Сегодня же в решающем матче сразятся Роджер Федерер (35 лет и семь месяцев) и Стэн Вавринка (31 год и 11 месяцев).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter