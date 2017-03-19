Чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе станет самый возрастной игрок с 1984 года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

33 года назад чемпионом турнира в возрасте 31 года и 5 месяцев стал американец Джимми Коннорс.

Сегодня же в решающем матче сразятся Роджер Федерер (35 лет и семь месяцев) и Стэн Вавринка (31 год и 11 месяцев).