Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29128074/
19 марта 2017, 11:01 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе станет самый возрастной игрок с 1984 года

Победитель соревнований в Индиан-Уэллсе станет самым возрастным теннисистом, завоёвывавшим здесь титул, начиная с 1984 года.

Победитель соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> станет самым возрастным теннисистом завоёвывавшим здесь титул начиная с 1984 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

33 года назад чемпионом турнира в возрасте 31 года и 5 месяцев стал американец Джимми Коннорс.

Сегодня же в решающем матче сразятся Роджер Федерер (35 лет и семь месяцев) и Стэн Вавринка (31 год и 11 месяцев).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

Чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе станет самый возрастной игрок с 1984 года

Стэн Вавринка: Рад впервые пройти в финал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Роджер Федерер: Постараюсь не давать Стэну время на принятие решений