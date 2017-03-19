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19 марта 2017, 9:39 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв не смог пробиться в финал «Челленджера» в Ирвинге

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер ½ финала турнира серии «Челленджер» в Ирвинге (США), проиграв в трёх сетах британцу Альяжу Бедене, — 6/1, 6/7 (6), 2/6.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> не смог преодолеть барьер ½ финала турнира серии Челленджер в <span class=error>Ирвинге</span> (США) проиграв в трёх сетах британцу <span class=error>Альяжу</span> <span class=error>Бедене</span> — 6/1 6/7 (6) 2/6. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 17 минут. 134-я ракетка мира, 19-летний Рублёв, трижды брал подачу соперника, сделал десять эйсов и восемь двойных ошибок. 27-летний Альяж, занимающий 105-е место в рейтинге АТР, реализовал три брейк-пойнта, выполнил семь эйсов и восемь раз ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

В финале соревнований Бедене сразится с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.
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