Андрей Рублёв не смог пробиться в финал «Челленджера» в Ирвинге
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер ½ финала турнира серии «Челленджер» в Ирвинге (США), проиграв в трёх сетах британцу Альяжу Бедене, — 6/1, 6/7 (6), 2/6.
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Поединок продлился 2 часа 17 минут. 134-я ракетка мира, 19-летний Рублёв, трижды брал подачу соперника, сделал десять эйсов и восемь двойных ошибок. 27-летний Альяж, занимающий 105-е место в рейтинге АТР, реализовал три
В финале соревнований Бедене сразится с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.
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