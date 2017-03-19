Андрей Рублёв не смог пробиться в финал «Челленджера» в Ирвинге

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Поединок продлился 2 часа 17 минут. 134-я ракетка мира, 19-летний Рублёв, трижды брал подачу соперника, сделал десять эйсов и восемь двойных ошибок. 27-летний Альяж, занимающий 105-е место в рейтинге АТР, реализовал три брейк-пойнта, выполнил семь эйсов и восемь раз ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

В финале соревнований Бедене сразится с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.