Мария Шарапова выступит на конференции, которая будет посвящена вдохновляющим спортсменкам

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Мероприятие пройдёт в Майами и состоится уже во второй раз. Его целью является чествование наиболее вдохновляющих спортсменок мира и обсуждение проблем женского спорта.

Отметим, что, помимо Шараповой, в качестве спикера на данной конференции выступит легендарная американка Билли Джин Кинг.