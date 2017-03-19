Мария Шарапова выступит на конференции, которая будет посвящена вдохновляющим спортсменкам
Российская теннисистка Мария Шарапова станет одним из докладчиков на конференции, посвящённой вдохновляющим женщинам из мира спорта.
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Мероприятие пройдёт в Майами и состоится уже во второй раз. Его целью является чествование наиболее вдохновляющих спортсменок мира и обсуждение проблем женского спорта.
Отметим, что, помимо Шараповой, в качестве спикера на данной конференции выступит легендарная американка Билли Джин Кинг.
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