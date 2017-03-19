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https://sport.mail.ru/news/tennis/29127566/
19 марта 2017, 9:34 | Теннис | Р-Спорт

Чжань Юнжань и Мартина Хингис победили в парах на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Представительница Китайского Тайбэя Чжань Юнжань и швейцарка Мартина Хингис победили в парном разряде на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

В финале Юнжань и Хингис победили чешскую пару Люция Градецкая/Катерина Синякова со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 1 час 31 минуту.

Для 36-летней Хингис это 56-й титул в карьере на турнирах WTA в парном разряде, для 27-летней Юнжань — 19-й.
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