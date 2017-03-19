Чжань Юнжань и Мартина Хингис победили в парах на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

В финале Юнжань и Хингис победили чешскую пару Люция Градецкая/Катерина Синякова со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 1 час 31 минуту.

Для 36-летней Хингис это 56-й титул в карьере на турнирах WTA в парном разряде, для 27-летней Юнжань — 19-й.