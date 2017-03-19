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https://sport.mail.ru/news/tennis/29127277/
19 марта 2017, 7:56 | Теннис | Р-Спорт

Класен и Рам победили в парах на теннисном «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Южноафриканец Равен Класен и американец Раджив Рам победили в парах на теннисном турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

В финале Класен и Рам (6-е сеяные) победили поляка Лукаша Кубота и бразильца Марсело Мело (8) со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 10:8. Матч продолжался 1 час 47 минут.

Для 34-летнего Класена этот титул стал 13-м в карьере на турнирах ATP в парном разряде, для 33-летнего Рама — 12-м.
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