Впервые на соревнованиях в Индиан-Уэллсе в двух финалах сыграют соотечественники
Впервые в истории турнира в
Индиан-Уэллсе, насчитывающей 43 года, в каждом из решающих поединков в одиночном разряде выступят теннисисты из одной страны. Об этом сообщает официальный Twitter соревнований.
Напомним, что у женщин главный трофей турнира разыграют россиянки Елена Веснина и Светлана Кузнецова, а у мужчин — швейцарцы Стэн Вавринка и Роджер Федерер.
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