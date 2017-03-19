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19 марта 2017, 1:09 | Теннис | GoTennis.ru

Впервые на соревнованиях в Индиан-Уэллсе в двух финалах сыграют соотечественники

Впервые в истории турнира в Индиан-Уэллсе, насчитывающей 43 года, в каждом из решающих поединков в одиночном разряде выступят теннисисты из одной страны. Об этом сообщает официальный Twitter соревнований.

Напомним, что у женщин главный трофей турнира разыграют россиянки Елена Веснина и Светлана Кузнецова, а у мужчин — швейцарцы Стэн Вавринка и Роджер Федерер.
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19 марта

Впервые на соревнованиях в Индиан-Уэллсе в двух финалах сыграют соотечественники

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