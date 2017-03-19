Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29126512/
19 марта 2017, 0:42 | Теннис | Р-Спорт

Роджер Федерер вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Девятая ракетка турнира Федерер в полуфинале обыграл обладателя 17-го номера посева американца Джека Сока — 6:1, 7:6 (7:4). Соперники провели на корте 1 час 14 минут.

В финале Федерер сыграет со своим соотечественником третьим номером посева Станисласом Вавринкой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Впервые на соревнованиях в Индиан-Уэллсе в двух финалах сыграют соотечественники

Впервые на соревнованиях в Индиан-Уэллсе в двух финалах сыграют соотечественники

Впервые в истории турнира в Индиан-Уэллсе, насчитывающей 43 года, в каждом из решающих поединков в одиночном разряде выступят теннисисты из одной страны. Об этом сообщает официальный Twitter соревнований.
Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»