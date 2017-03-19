Роджер Федерер вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
Девятая ракетка турнира Федерер в полуфинале обыграл обладателя 17-го номера посева американца Джека Сока — 6:1, 7:6 (7:4). Соперники провели на корте 1 час 14 минут.
В финале Федерер сыграет со своим соотечественником третьим номером посева Станисласом Вавринкой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter