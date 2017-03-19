Ассоциация лаун-тенниса Великобритании выступила против предоставления Шараповой wild card на местные турниры

Несмотря на это, агент Шараповой, Макс Айзенбад, заявил, что его клиентка не испытывает нехватку с приглашениями выступить на каком-либо турнире. По словам Макса, организаторы почти всех существующих соревнований WTA выходили с ним на связь, обсуждая потенциальное участие российской спортсменки в них.