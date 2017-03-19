Ассоциация лаун-тенниса Великобритании выступила против предоставления Шараповой wild card на местные турниры
По сообщению британского издания The Times, Ассоциация
лаун-тенниса Великобритании (LTА) настаивает на том, чтобы организаторы турниров в Ноттингеме, Бирмингеме и Истбурне отказались от идеи предоставить экс-первой ракетке мира, россиянке Марии Шараповой, приглашения в основную сетку соревнований.
Несмотря на это, агент Шараповой, Макс Айзенбад, заявил, что его клиентка не испытывает нехватку с приглашениями выступить на
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