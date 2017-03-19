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19 марта 2017, 0:33 | Теннис | GoTennis.ru

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании выступила против предоставления Шараповой wild card на местные турниры

По сообщению британского издания The Times, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTА) настаивает на том, чтобы организаторы турниров в Ноттингеме, Бирмингеме и Истбурне отказались от идеи предоставить экс-первой ракетке мира, россиянке Марии Шараповой, приглашения в основную сетку соревнований.

Несмотря на это, агент Шараповой, Макс Айзенбад, заявил, что его клиентка не испытывает нехватку с приглашениями выступить на каком-либо турнире. По словам Макса, организаторы почти всех существующих соревнований WTA выходили с ним на связь, обсуждая потенциальное участие российской спортсменки в них.
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