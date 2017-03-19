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19 марта 2017, 0:30 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Надаль поддерживал меня тёплыми словами

Экс-лидер мирового рейтинга, россиянка Мария Шарапова, ставшая главной героиней апрельского выпуска журнала Vanity Fair, рассказала на страницах издания о том, как её поддержал испанец Рафаэль Надаль после непройденного допинг-теста.

«Когда всё это случилось, то Раафа одним из первых отправил мне сообщение с тёплыми словами поддержки. Было очень приятно их читать. Уважаю его за такой поступок», — призналась Шарапова.

Напомним, что в данный момент российская спортсменка отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества — мельдония.
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Шарапова попала на обложку Vanity Fair

Шарапова попала на обложку Vanity Fair

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая в конце апреля должна вернуться на корт после дисквалификации за употребление мельдония, украсила обложку апрельского номера известного американского журнала Vanity Fair («Ярмарка тщеславия»), посвящённого политике, моде и другим аспектам массовой культуры.
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