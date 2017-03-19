Елена Веснина: Наконец-то я сыграю в финале соревнований в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде
15-я ракетка мира, россиянка Елена Веснина, ставшая финалисткой соревнований в
Индиан-Уэллсе, поделилась воспоминаниями о своём первом визите в этот город.
«Впервые я оказалась здесь в возрасте 16 лет. Помню, что тогда я занимала
Но вместе с тем мне очень понравился город, что в голове даже промелькнула мысль о том, что я бы пожила здесь. Тут всё было просто идеальным. Множество кортов, хороший тренажёрный зал, комфортные раздевалки. Всё было на очень приличном уровне. Конечно, после такого я захотела вернуться на турнир через год.
Я всё никак не могла показать тут достойный результат в одиночном разряде, хотя при этом три раза выигрывала на соревнованиях среди дуэтов. Безумно рада, что сейчас я сыграю в финале, — цитирует Веснину
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