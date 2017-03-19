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19 марта 2017, 0:24 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Веснина: Наконец-то я сыграю в финале соревнований в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде

15-я ракетка мира, россиянка Елена Веснина, ставшая финалисткой соревнований в Индиан-Уэллсе, поделилась воспоминаниями о своём первом визите в этот город.

«Впервые я оказалась здесь в возрасте 16 лет. Помню, что тогда я занимала где-то 250-е место в мировой табели о рангах. Тогда я даже не смогла попасть в квалификацию. И вообще мало что понимала, так как была совсем ребёнком. Даже не знала, где можно посмотреть на заявочный лист.

Но вместе с тем мне очень понравился город, что в голове даже промелькнула мысль о том, что я бы пожила здесь. Тут всё было просто идеальным. Множество кортов, хороший тренажёрный зал, комфортные раздевалки. Всё было на очень приличном уровне. Конечно, после такого я захотела вернуться на турнир через год.

Я всё никак не могла показать тут достойный результат в одиночном разряде, хотя при этом три раза выигрывала на соревнованиях среди дуэтов. Безумно рада, что сейчас я сыграю в финале, — цитирует Веснину пресс-служба турнира.
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