Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29126165/
18 марта 2017, 23:07 | Теннис | Спорт-Экспресс

Мария Шарапова: За последний год я выпила в разы больше алкоголя, чем за всю предыдущую жизнь

Российская теннисистка — о времени, проведенном вне корта, любви и коллегах по цеху.

Россиянка — о себе вне игры. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мария Шарапова возвращается. До официального возвращения россиянки на корт остается еще чуть больше месяца, но Мария все чаще появляется на экранах телевизоров и на страницах журналов. Причем не только спортивных. Ведь Шарапова давно больше, чем спортсменка — это бренд, PR и маркетинг которых выстроен на высшем уровне. Сейчас, накануне ее первого за последние 15 месяцев появления на корте она вновь на пике популярности. Интервью Vogue, в котором россиянка говорит не столько о спорте, сколько о чувствах и своей жизни — стопроцентное попадание и в аудиторию своих поклонниц, и поклонниц бренда Sugarpova.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Шарапова попала на обложку Vanity Fair

Шарапова попала на обложку Vanity Fair

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая в конце апреля должна вернуться на корт после дисквалификации за употребление мельдония, украсила обложку апрельского номера известного американского журнала Vanity Fair («Ярмарка тщеславия»), посвящённого политике, моде и другим аспектам массовой культуры.
Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Сколько наши клубы заработали в еврокубках - хорошие суммы

Зачем Рохо ел банан во время матча. Ответ получен

Скандал в КХЛ с участием Знарка