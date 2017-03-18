Мария Шарапова: За последний год я выпила в разы больше алкоголя, чем за всю предыдущую жизнь
Российская теннисистка — о времени, проведенном вне корта, любви и коллегах по цеху.
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Мария Шарапова возвращается. До официального возвращения россиянки на корт остается еще чуть больше месяца, но Мария все чаще появляется на экранах телевизоров и на страницах журналов. Причем не только спортивных. Ведь Шарапова давно больше, чем спортсменка — это бренд, PR и маркетинг которых выстроен на высшем уровне. Сейчас, накануне ее первого за последние 15 месяцев появления на корте она вновь на пике популярности. Интервью Vogue, в котором россиянка говорит не столько о спорте, сколько о чувствах и своей жизни — стопроцентное попадание и в аудиторию своих поклонниц, и поклонниц бренда Sugarpova.
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