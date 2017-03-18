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https://sport.mail.ru/news/tennis/29125805/
18 марта 2017, 21:55 | Теннис | Чемпионат.com

Шарапова попала на обложку Vanity Fair

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая в конце апреля должна вернуться на корт после дисквалификации за употребление мельдония, украсила обложку апрельского номера известного американского журнала Vanity Fair («Ярмарка тщеславия»), посвящённого политике, моде и другим аспектам массовой культуры.

2004 год. Мария Шарапова уходит с корта из-за дождя во время полуфинального матча Уимблдона против Линдсей Дэвенпорт. Увеличить
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© Reuters

Журнал публикует эксклюзивный материал со знаменитой российской теннисисткой.
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