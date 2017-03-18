Шарапова попала на обложку Vanity Fair
Российская теннисистка Мария Шарапова, которая в конце апреля должна вернуться на корт после дисквалификации за употребление мельдония, украсила обложку апрельского номера известного американского журнала Vanity Fair («Ярмарка тщеславия»), посвящённого политике, моде и другим аспектам массовой культуры.
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Журнал публикует эксклюзивный материал со знаменитой российской теннисисткой.
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