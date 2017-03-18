Елена Веснина: Надо уметь получать удовольствие от того, что ты делаешь на корте

«В прошлом году я проиграла в Индиан-Уэллсе в первом круге квалификации, но я продолжала верить в себя, в свои силы. И вот теперь я буду выступать в финале. Нужно всегда помнить, что не стоит вешать нос из-за поражений, надо, наоборот, из всего уметь извлекать пользу, делать работу над ошибками, улучшать какие-то игровые моменты.

В предыдущем сезоне я часто начинала играть с отборочных этапов, думаю, что теперь мне это даже помогло. Да, порой мне не хватало уверенности, но сейчас всё совсем иначе. Но я поняла, что мне надо уметь концентрироваться только на игре, а не очках и рейтинге. Это всё не так уж и важно, надо просто уметь получать удовольствие от того, что ты делаешь на корте, — приводит слова Весниной официальный сайт турнира.