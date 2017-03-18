Как в старые добрые времена. Кузнецова и Веснина сыграют российский финал

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У ИНДЕЙСКИХ РОДНИКОВ

Говоря о турнире в Индиан-Уэллсе, совершенно не случайно добавляют приставку «супер». Он — один из четырех в календаре WTA, имеющей категорию Premier Mandatory, то есть обязательный для участия всех ведущих теннисисток. Но именно в Индиан-Уэллсе, как и в Майами, в основной сетке выступают аж 96 игроков, что делает эти состязания следующими по статусу после «Большого шлема».

Маленький калифорнийский городок, основанный 50 лет в пустыне на месте некогда процветавшей индейской деревушки (Индиан-Уэллсе и переводится как «индейские родники»), имеет население около 5000 человек, но богат элитной недвижимостью. По некоторым данным, концентрация миллионеров на душу населения в Индиан-Уэллсе выше, чем в любом другом городе США.

Престижные теннисные состязания — главное в жизни этого богатого крошечного поселка, а их дом — Indian Wells Tennis Garden — второй по величине теннисный стадион в мире после того, на котором проводится US Open.

Погода в Индиан-Уэллсе принципиально отличается от российской в начале марта — средняя температура там составляет 27 градусов тепла, но часто столбик термометра поднимается выше 30. И, тем не менее, этот турнир — весьма удачный для российского женского тенниса. Кто-то скажет: «Это потому, что туда больше десяти лет не ездили сестры Уильямс»… Но факт остается фактом. Турнир в Индиан-Уэллсе выигрывали Мария Шарапова (дважды) и Вера Звонарева. Светлана Кузнецова дважды подряд играла в финалах, а Елена Веснина трижды праздновала успех в паре, причем с разными партнершами — Динарой Сафиной, Саней Мирзой и Екатериной Макаровой.

ВРЕМЯ ВЕСНИНОЙ

Теперь пришла пора свершений и в одиночном разряде.

После лучшего в карьере прошлого сезона, когда в одиночке Веснина впервые в карьере дошла до полуфинала Уимблдона и вошла в Top-20 мирового рейтинга, в начале 2017-го теннисистка из Сочи немного притормозила. Лишь на двух турнирах ей удалось выиграть два матча подряд. Из этого и сложились ее лучшие до сего момента результаты сезона: третий круг Australian Open и четвертьфинал Санкт-Петербурга.

Все изменилось в Индиан-Уэллсе, где Елена одержала несколько отличных побед подряд. После встреч с Шелби Роджерс и Тимеа Бабош, россиянка всего за 1 час 24 минуты переиграла немку Ангелик Кербер, которая с понедельника возвращается на первое место в рейтинге WTA — 6:3, 6:3. После этой победы Веснина рассказывала, что наслаждается своим пребыванием в Индиан-Уэллсе, отлично чувствует свои удары и свою игру в целом и доверяет своей подаче. В четвертьфинале соперницей россиянки была Винус Уильямс. Ее Елена прежде неоднократно обыгрывала и смогла сделать это вновь. На этот раз потребовалось три сета (6:2, 4:6, 6:3), но 30-летняя теннисистка вновь была очень довольна собой.

«Я в полуфинале одного из крупнейших турниров. Полагаю, я в хорошей форме, -сказала Веснина на пресс-конференции. — Я получаю удовольствие от того, что делаю на корте, и очень довольна победами, одержанными здесь».

В полуфинале, состоявшемся, когда в Москве было ранее утро субботы, Веснина взяла верх над Кристиной Младенович. А это вовсе не такая простая соперница, как может показаться. В 2017-м француженка успела многое. Например, завоевать титул на «премьере» в Санкт-Петербурге, дойти до финала в Акапулько и разместиться на 9-м месте по очкам, набранным в текущем сезоне, — выше любой из россиянок. Но и ей Веснина не оставила никаких шансов! 6:3, 6:3 за 1 час 24 минуты.

«Для меня это был очень важный матч, — сказала Елена. — Не каждый день борешься за выход в финал одного из крупнейших турниров мира. Сегодня я прочувствовала атмосферу на трибунах. Они были словно наэлектризованы».

А сама Веснина была в огне, действовала быстро и агрессивно. Поверженная оппонентка честно призналась, что за ней не успевала и вообще мало что могла ей противопоставить. Россиянка сходу повела 5:0, но отдала сопернице три гейма, в том числе один — на своей подаче, прежде чем завершить сет в свою пользу. Вторую партию росянка вновь начала с двух брейков и при счете 5:2 подавала на матч, но ее соперница здорово сыграла, заработала брейк-пойнт и вскоре сократила отставание до минимальных 4:5. Но во второй раз со своей задачей Елена справилась блестяще — 6:3, 6:4.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КУЗНЕЦОВОЙ

В противоположной половине сетки к финалу продвигалась Светлана Кузнецова. После неудачи на турнире в родном Санкт-Петербурге, первая ракетка страны взяла паузу — из-за травмы мышц живота пропустила турниры в Дохе и Дубае. Заодно и перезарядила батарейки, подпитавшись энергией в горячо любимой Москве.

В пяти одиночных матчах в Индиан-Уэллсе Кузнецова отдала соперницам лишь один сет. В четвертьфинале она переиграла непростую соперницу — соотечественницу Анастасию Павлюченкову, поквитавшись с ней за два поражения в начале сезона в Австралии. А в полуфинале Светлана взяла верх над одним из лидеров женского тенниса, третьей ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой, уже выигравшей в 2017-м два турнира.

Поединок получился напряженным и продолжался почти два часа. Оценивая его, Кузнецова сказала, что борьба шла буквально в каждом розыгрыше.

Начало осталось за Кузнецовой: она повела 3:0 с двумя брейками, могла делать счет и 4:0, но упустила эту возможность. Плишкова, прибившись, счет сравняла, и судьба партии решалась на тай-брейке. Светлана вела 6:2, но чешка вновь отыгралась, в том числе и благодаря двойной ошибке соперницы. Впрочем, тай-брейк и первая партия все равно осталась за россиянкой — 7:6 (7:5). На старте второго сета соперницы вновь обменялись брейками, но после каждая удерживала свою подачу. На тай-брейке Кузнецова снова повела 6:2, но на этот раз завершила гейм, партию и матч в свою пользу без лишней нервотрепки — 7:6 (7:2).

ВПЕРВЫЕ С 2006-го

Таким образом, в воскресенье в Индиан-Уэллсе состоится чисто российский финал. Второй в истории турнира и первый за 11 лет — с тех пор, как в 2006-м Мария Шарапова переиграла Елену Дементьеву. Вообще же, последний российский финал в WTA был сыгран не так давно — на российском же турнире, «Кубке Кремля"-2015, где та же Кузнецова переиграла Анастасию Павлюченкову.

Для Светланы это будет третий финал в Индиан-Уэллсе (в 2007-м она уступила в титульной встрече Даниэле Хантуховой, а годом позже — Ане Иванович) и уже 40-й (!) в карьере. Для Весниной предстоящая титульная встреча — 10-я в одиночном разряде, но первая на турнире столь высокого уровня.

Кузнецова старше подруги по сборной всего на год, но со своим богатым опытом в предстоящем противостоянии выглядит этаким сытым удавом, глядящим на Веснину, как на кролика. Но этот «кролик», судя по всему, сейчас очень опасен. Елена находится в прекрасной форме и явно поймала кураж. Кстати, по личным встречам у россиянок пока ничья — 1:1. А единственный предыдущий матч на харде (правда, очень давно — в Дубае в 2009-м) выиграла именно Веснина. Так что финальная битва на калифорнийском супертурнире обещает быть очень увлекательной.