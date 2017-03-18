Как в старые добрые времена. Кузнецова и Веснина сыграют российский финал
В финале супертурнира в
Индиан-Уэллсе встретятся первая и второй ракетки России — Светлана Кузнецова и Елена Веснина.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У ИНДЕЙСКИХ РОДНИКОВ
Говоря о турнире в
Маленький калифорнийский городок, основанный 50 лет в пустыне на месте некогда процветавшей индейской деревушки (Индиан-Уэллсе и переводится как «индейские родники»), имеет население около 5000 человек, но богат элитной недвижимостью. По некоторым данным, концентрация миллионеров на душу населения в
Престижные теннисные состязания — главное в жизни этого богатого крошечного поселка, а их дом — Indian Wells Tennis Garden — второй по величине теннисный стадион в мире после того, на котором проводится US Open.
Погода в
ВРЕМЯ ВЕСНИНОЙ
Теперь пришла пора свершений и в одиночном разряде.
После лучшего в карьере прошлого сезона, когда в одиночке Веснина впервые в карьере дошла до полуфинала Уимблдона и вошла в Top-20 мирового рейтинга, в начале 2017-го теннисистка из Сочи немного притормозила. Лишь на двух турнирах ей удалось выиграть два матча подряд. Из этого и сложились ее лучшие до сего момента результаты сезона: третий круг Australian Open и четвертьфинал
Все изменилось в
«Я в полуфинале одного из крупнейших турниров. Полагаю, я в хорошей форме, -сказала Веснина на
В полуфинале, состоявшемся, когда в Москве было ранее утро субботы, Веснина взяла верх над Кристиной Младенович. А это вовсе не такая простая соперница, как может показаться. В 2017-м француженка успела многое. Например, завоевать титул на «премьере» в
«Для меня это был очень важный матч, — сказала Елена. — Не каждый день борешься за выход в финал одного из крупнейших турниров мира. Сегодня я прочувствовала атмосферу на трибунах. Они были словно наэлектризованы».
А сама Веснина была в огне, действовала быстро и агрессивно. Поверженная оппонентка честно призналась, что за ней не успевала и вообще мало что могла ей противопоставить. Россиянка сходу повела 5:0, но отдала сопернице три гейма, в том числе один — на своей подаче, прежде чем завершить сет в свою пользу. Вторую партию росянка вновь начала с двух брейков и при счете 5:2 подавала на матч, но ее соперница здорово сыграла, заработала
ВОЗВРАЩЕНИЕ КУЗНЕЦОВОЙ
В противоположной половине сетки к финалу продвигалась Светлана Кузнецова. После неудачи на турнире в родном
В пяти одиночных матчах в
Поединок получился напряженным и продолжался почти два часа. Оценивая его, Кузнецова сказала, что борьба шла буквально в каждом розыгрыше.
Начало осталось за Кузнецовой: она повела 3:0 с двумя брейками, могла делать счет и 4:0, но упустила эту возможность. Плишкова, прибившись, счет сравняла, и судьба партии решалась на
ВПЕРВЫЕ С 2006-го
Таким образом, в воскресенье в
Для Светланы это будет третий финал в
Кузнецова старше подруги по сборной всего на год, но со своим богатым опытом в предстоящем противостоянии выглядит этаким сытым удавом, глядящим на Веснину, как на кролика. Но этот «кролик», судя по всему, сейчас очень опасен. Елена находится в прекрасной форме и явно поймала кураж. Кстати, по личным встречам у россиянок пока ничья — 1:1. А единственный предыдущий матч на харде (правда, очень давно — в Дубае в 2009-м) выиграла именно Веснина. Так что финальная битва на калифорнийском супертурнире обещает быть очень увлекательной.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter