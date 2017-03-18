Спортсменка вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с соотечественницей Светланой Кузнецовой.

— Мой выход в финал — отличный пример для других игроков, — цитирует Веснину пресс-служба WTA. — Главное — верить в себя. Даже когда ничего не получается, и ты проигрываешь в первом раунде квалификации… Что может быть хуже для теннисиста?

Но нельзя отчаиваться, надо продолжать бороться за победу. В прошлом году я сыграла во многих турнирах через квалификации. Это помогло мне. Я боролась с игроками не из топ-50. Я боролась с игроками, которые даже не из топ-100, такими же, как я.

Я добивалась побед, а это было непросто, без уверенности. Однако победа есть победа. Я проходила через квалификации. Затем побеждала в первом круге. В Майами у меня был потрясающий матч с Винус. Я проиграла Конте в третьем круге. А она сейчас входит в десятку лучших.

Это все дает тебе веру, что ты на верном пути. Да, в рейтинге ты еще не так высоко, но твоя игра в полном порядке. А это самое важное — надо думать об игре, а не об очках. Буду я 71-й, 65-й или 27-й… Это не так важно. Самое важное — это когда ты номер один в мире. Наверное, это просто невероятно. Остальное нужно принимать как должное. Как я уже говорила, нужно получать наслаждение от того, что ты делаешь. Надо также ценить то, что имеешь.