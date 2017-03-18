Кристина Младенович: Сомневаюсь, что я могла бы сделать что-то лучше в матче с Весниной
Француженка Кристина Младенович прокомментировала своё поражение в полуфинале турнира в
Индиан-Уэллсе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Елене великолепно играла. Она действовала очень быстро и агрессивно. Не могу сказать, что чувствовала себя очень плохо. Конечно, я предполагала, что она будет много атаковать, поэтому хотела продемонстрировать разнообразную игру.
Однако сегодня Веснина действовала невероятно быстро для меня. Сомневаюсь, что я могла бы сделать
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