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18 марта 2017, 11:59 | Теннис | GoTennis.ru

Кристина Младенович: Сомневаюсь, что я могла бы сделать что-то лучше в матче с Весниной

Француженка Кристина Младенович прокомментировала своё поражение в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Француженка Кристина Младенович прокомментировала своё поражение в полуфинале турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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«Елене великолепно играла. Она действовала очень быстро и агрессивно. Не могу сказать, что чувствовала себя очень плохо. Конечно, я предполагала, что она будет много атаковать, поэтому хотела продемонстрировать разнообразную игру.

Однако сегодня Веснина действовала невероятно быстро для меня. Сомневаюсь, что я могла бы сделать что-то лучше. Естественно, я боролась до последнего и старалась вернуться в игру. Думаю, это было заметно, — приводит слова Младенович официальный сайт WTA.
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