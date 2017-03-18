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18 марта 2017, 11:52 | Теннис | БЕЛТА

Девятая ракетка мира австриец Доминик Тим не сыграет против белорусов в матче Кубка Дэвиса

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан теннисной сборной Австрии Штефан Коубек объявил состав на матч Кубка Дэвиса с командой Беларуси, который пройдет в начале апреля в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В белорусскую столицу не приедет лучший австрийский теннисист — девятая ракетка планеты <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> который предпочел сосредоточиться на подготовке к турнирам на грунтовых кортах. Увеличить
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В белорусскую столицу не приедет лучший австрийский теннисист — девятая ракетка планеты Доминик Тим, который предпочел сосредоточиться на подготовке к турнирам на грунтовых кортах. Тем не менее и другие австрийские теннисисты представляют грозную силу. В одиночных поединках с белорусами сыграют братья Геральд Мельцер (107-й номер рейтинга АТР) и Юрген Мельцер (157). В паре выступят опытнейший Юлиан Ноул, которому 42 года, и 36-летний Александр Пейя. По мнению капитана австрийской дружины, это сильнейшие игроки, которые смогут побороться за победу в матче с белорусскими теннисистами.

Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков пока не назвал окончательный состав на предстоящую игру. В феврале в первом круге соревнований за Беларусь играли Максим Мирный, Илья Ивашко, Егор Герасимов и Ярослав Шило. Они победили в Минске теннисистов Румынии со счетом 3:2. Австрийские теннисисты в первом раунде не играли.

Матч второго раунда I группы Евро-Африканской зоны неофициального командного чемпионата мира пройдет 7—9 апреля на крытом корте минского Дворца тенниса. Сборные Беларуси и Австрии впервые встретятся между собой в Кубке Дэвиса. В мировом командном рейтинге Беларусь занимает 31-е место, Австрия находится на 34-й позиции.

Вход на матч Кубка Дэвиса Беларусь-Австрия будет свободнымВстреча второго раунда 1-й Евро-Африканской группы неофициального командного чемпионата мира пройдет 7—9 апреля на крытом корте минского Дворца тенниса.

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