Девятая ракетка мира австриец Доминик Тим не сыграет против белорусов в матче Кубка Дэвиса
18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан теннисной сборной Австрии Штефан Коубек объявил состав на матч Кубка Дэвиса с командой Беларуси, который пройдет в начале апреля в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В белорусскую столицу не приедет лучший австрийский теннисист — девятая ракетка планеты Доминик Тим, который предпочел сосредоточиться на подготовке к турнирам на грунтовых кортах. Тем не менее и другие австрийские теннисисты представляют грозную силу. В одиночных поединках с белорусами сыграют братья Геральд Мельцер (107-й номер рейтинга АТР) и Юрген Мельцер (157). В паре выступят опытнейший Юлиан Ноул, которому 42 года, и 36-летний Александр Пейя. По мнению капитана австрийской дружины, это сильнейшие игроки, которые смогут побороться за победу в матче с белорусскими теннисистами.
Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков пока не назвал окончательный состав на предстоящую игру. В феврале в первом круге соревнований за Беларусь играли Максим Мирный, Илья Ивашко, Егор Герасимов и Ярослав Шило. Они победили в Минске теннисистов Румынии со счетом 3:2. Австрийские теннисисты в первом раунде не играли.
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