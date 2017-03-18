Сочинская теннисистка Елена Веснина впервые сыграет в финале турнира WTA
В решающем поединке Весниной предстоит встретится с еще одной россиянкой — Светланой Кузнецовой.
Сочинская теннисистка Елена Веснина впервые вышла в финал турнира WTA. В полуфинале Елена победила француженку Кристину Младенович — 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 25 минут.
Теперь в решающем поединке Весниной предстоит встреча с еще одной россиянкой — Светланой Кузнецовой, которой на предыдущей стадии турнира удалось обыграть Каролину Плишкову из Чехии.
В истории турнира в
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