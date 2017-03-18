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https://sport.mail.ru/news/tennis/29121922/
18 марта 2017, 11:55 | Теннис | ГТРК «Кубань»

Сочинская теннисистка Елена Веснина впервые сыграет в финале турнира WTA

В решающем поединке Весниной предстоит встретится с еще одной россиянкой — Светланой Кузнецовой.

Сочинская теннисистка Елена Веснина впервые вышла в финал турнира WTA. В полуфинале Елена победила француженку Кристину Младенович — 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Теперь в решающем поединке Весниной предстоит встреча с еще одной россиянкой — Светланой Кузнецовой, которой на предыдущей стадии турнира удалось обыграть Каролину Плишкову из Чехии.

В истории турнира в Индиан-Уэллсе это второй российский финал. В 2006 году в решающей встрече играли Мария Шарапова и Елена Дементьева. Тогда титул достался Шараповой, сообщают «Вести.ру».
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