Восьмой номер посева Кузнецова в субботу в полуфинале нанесла поражение третьему номеру соревнований чешке Каролине Плишковой — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). В финале турнира, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов, россиянка сыграет с соотечественницей Еленой Весниной (14-я сеяная), ранее в полуфинале обыгравшей француженку Кристину Младенович (28) — 6:3, 6:4.

«Российский финал в Индиан-Уэллсе уже был в 2006 году (Мария Шарапова 11 лет назад победила Елену Дементьеву), — сказал в телефонном разговоре Тарпищев. — И очень приятно, что в такой сложной суперсерии обе наши девушки смогли выступить так успешно. В столь сложное для российского спорта время две наши теннисистки пробились в финал, я считаю это знаковым событием. Тем более что турнир проходит в США. Думаю, что это очень здорово, потому что в суперсерии WTA давно не было российской победы в таком крупном турнире».

«Но если говорить объективно, то примерно десять спортсменок претендовали на то, чтобы выиграть данный турнир, — добавил собеседник агентства. — Это говорит о том, что сейчас уровень женского тенниса немного подравнялся. И тот, кто в лучших физических и психологических кондициях подходит к тому или иному соревнованию, тот и имеет больше шансов на успех».

Глава ФТР считает, что степень готовности спортсменок будет определяющим аспектом решающей встречи. «Девушки хорошо знают друг друга, так же, как плюсы и минусы своей игры, — продолжил эксперт. — И на первый план выйдет фактор физической готовности — кто к финалу подойдет более свежим. Я думаю, что, может быть, шансы Кузнецовой предпочтительнее».