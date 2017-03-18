Тарпищев: Российский теннисный финал крупного турнира в США — знаковое событие
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт, Олег Богатов. Участие двух российских теннисисток — Елены Весниной и Светланы Кузнецовой — в финальной встрече престижного турнира в Индиан-Уэллсе (США) является весьма знаковым событием, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Восьмой номер посева Кузнецова в субботу в полуфинале нанесла поражение третьему номеру соревнований чешке Каролине Плишковой — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). В финале турнира, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов, россиянка сыграет с соотечественницей Еленой Весниной (14-я сеяная), ранее в полуфинале обыгравшей француженку Кристину Младенович (28) — 6:3, 6:4.
«Российский финал в
«Но если говорить объективно, то примерно десять спортсменок претендовали на то, чтобы выиграть данный турнир, — добавил собеседник агентства. — Это говорит о том, что сейчас уровень женского тенниса немного подравнялся. И тот, кто в лучших физических и психологических кондициях подходит к тому или иному соревнованию, тот и имеет больше шансов на успех».
Глава ФТР считает, что степень готовности спортсменок будет определяющим аспектом решающей встречи. «Девушки хорошо знают друг друга, так же, как плюсы и минусы своей игры, — продолжил эксперт. — И на первый план выйдет фактор физической готовности — кто к финалу подойдет более свежим. Я думаю, что, может быть, шансы Кузнецовой предпочтительнее».
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