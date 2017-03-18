Светлана Кузнецова: Пусть в финале победит сильнейшая
Россиянка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от финала турнира в
Индиан-Уэллсе, где она сыграет со своей соотечественницей Еленой Весниной.
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«Мы с Леной знакомы с 12 лет. Просто потрясающе, что на этом турнире будет русский финал. Рада за Веснину, потому что она проделала огромную работу и в прошлом сезоне, и в этом. Не сомневаюсь, что матч получится интересным, и пусть победит сильнейшая», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA.
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