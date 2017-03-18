В финал турнира в Индиан-Уэллсе во второй раз в истории вышли две россиянки
Во второй раз за 40-летнюю историю турнира BNP Paribas Open в
Индиан-Уэллсе в финальном поединке на корт выйдут две соотечественницы и второй раз ими стали две россиянки.
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В этом году борьбу за трофей будут вести Елена Веснина и Светлана Кузнецова. В 2006 году в финале встретились Мария Шарапова и Елена Дементьева, победительницей этого противостояния стала Мария.
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