В финал турнира в Индиан-Уэллсе во второй раз в истории вышли две россиянки

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В этом году борьбу за трофей будут вести Елена Веснина и Светлана Кузнецова. В 2006 году в финале встретились Мария Шарапова и Елена Дементьева, победительницей этого противостояния стала Мария.