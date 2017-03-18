Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29121402/
18 марта 2017, 10:40 | Теннис | БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Китае

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала финалисткой турнира ИТФ в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном поединке белоруска занимающая 142-е место в мировом рейтинге уверенно переиграла китайскую теннисистку <span class=error>Цзин</span> Лю (295-й номер рейтинга WTA) — 6:1. 6:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня в полуфинальном поединке белоруска, занимающая 142-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграла китайскую теннисистку Цзин Лю (295-й номер рейтинга WTA) — 6:1. 6:2. В решающем поединке турнира Арина Соболенко встретится с россиянкой Евгенией Александровой (106).

В первом квалификационном раунде турнира в австрийском Бадгастайне (призовой фонд — $226 тыс.) еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (122) легко победила немку Луизу Мари Хубер (836) — 6:1, 6:1.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Новым тренером Виктории Азаренко будет американский специалист Майкл Джойс

Новым тренером Виктории Азаренко будет американский специалист Майкл Джойс

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко объявила в соцсетях, что ее новым тренером будет американский специалист Майкл Джойс, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2017 года

NAVIBAND рассказали, почему не смогут выступить на pre-party в Москве

Жительница Брестского района только в суде узнала, что родила ребенка не от мужа