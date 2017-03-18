Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Китае

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Сегодня в полуфинальном поединке белоруска, занимающая 142-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграла китайскую теннисистку Цзин Лю (295-й номер рейтинга WTA) — 6:1. 6:2. В решающем поединке турнира Арина Соболенко встретится с россиянкой Евгенией Александровой (106).

В первом квалификационном раунде турнира в австрийском Бадгастайне (призовой фонд — $226 тыс.) еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (122) легко победила немку Луизу Мари Хубер (836) — 6:1, 6:1.