Кубот и Мело стали финалистами парного турнира в Индиан-Уэллсе
Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело переиграли британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Соареша со счётом 3/6, 7/5, 10:5 в полуфинале парного турнира в
Индиан-Уэллсе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 33 минуты матча Кубот и Мело отметились двумя эйсами, двумя ошибками при подаче и двумя брейками, а их соперники трижды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три
В финале соревнований BNP Paribas Open Мело и Кубок скрестят ракетки с южноафриканцем Равеном Клаасеном и американцем Радживом Рамом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter