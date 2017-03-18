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https://sport.mail.ru/news/tennis/29121173/
18 марта 2017, 10:03 | Теннис | GoTennis.ru

Кубот и Мело стали финалистами парного турнира в Индиан-Уэллсе

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело переиграли британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Соареша со счётом 3/6, 7/5, 10:5 в полуфинале парного турнира в Индиан-Уэллсе.

Поляк <span class=error>Лукаш</span> <span class=error>Кубот</span> и бразилец <span class=error>Марсело</span> Мело переиграли британца <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Маррея</span> и бразильца <span class=error>Бруно</span> <span class=error>Соареша</span> со счётом 3/6 7/5 10:5 в полуфинале парного турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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За 1 час 33 минуты матча Кубот и Мело отметились двумя эйсами, двумя ошибками при подаче и двумя брейками, а их соперники трижды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта.

В финале соревнований BNP Paribas Open Мело и Кубок скрестят ракетки с южноафриканцем Равеном Клаасеном и американцем Радживом Рамом.
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