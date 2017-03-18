Кубот и Мело стали финалистами парного турнира в Индиан-Уэллсе

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За 1 час 33 минуты матча Кубот и Мело отметились двумя эйсами, двумя ошибками при подаче и двумя брейками, а их соперники трижды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта.

В финале соревнований BNP Paribas Open Мело и Кубок скрестят ракетки с южноафриканцем Равеном Клаасеном и американцем Радживом Рамом.