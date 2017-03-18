Две российские теннисистки во второй раз в истории турнира в Индиан-Уэллсе сыграют в финале — в решающем матче Кузнецова, победившая в полуфинале чешку Каролину Плишкову, встретится с Еленой Весниной, которая ранее была сильнее француженки Кристины Младенович.

«Мы знакомы (с Весниной) с 12 лет. Российский финал — это великолепно. Я очень рада за нее, она проделала потрясающую работу в этом и прошлом году. Я жду интересной игры, и пусть сильнейшая из нас победит», — сказала после игры Кузнецова, слова которой приводятся в микроблоге WTA в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"It's great to be back in the <a href="https://twitter.com/BNPPARIBASOPEN">@BNPParibasOpen</a> Final!" -<a href="https://twitter.com/SvetlanaK27">@SvetlanaK27</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BNPPO17?src=hash">#BNPPO17</a> <a href="https://t.co/v5LVfioibO">pic.twitter.com/v5LVfioibO</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/842976973617999872">18 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Две россиянки сыграют в финале турнира в Индиан-Уэллсе во второй раз в истории. В 2006 году Мария Шарапова обыграла в решающем матче соотечественницу Елену Дементьеву, став первой российской теннисисткой, выигравшей данный американский турнир. Ранее Кузнецова дважды выходила в финал в Индиан-Уэллсе (2007, 2008) и оба раза проигрывала.

«Я была здесь почти десять лет назад (в финале) и мне приятно сыграть здесь вновь», — отметила Кузнецова.

Россиянка, получившая восьмой номер посева, в полуфинале обыграла третью сеяную Плишкову со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). «Я пыталась показать все свои лучшие качества. Каролина — одна из лучших теннисисток в этом году, если не лучшая. Она великолепно играет, одержала несколько хороших побед. Сегодня я хотела показать хорошую игру, думаю, мне это удалось», — пояснила Кузнецова.