Кузнецова: Российский финал — это прекрасно, пусть победит сильнейшая теннисистка
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Российский финал теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе — это прекрасно, будет интересная игра, пусть победит сильнейшая, заявила Светлана Кузнецова.
Две российские теннисистки во второй раз в истории турнира в
«Мы знакомы (с Весниной) с 12 лет. Российский финал — это великолепно. Я очень рада за нее, она проделала потрясающую работу в этом и прошлом году. Я жду интересной игры, и пусть сильнейшая из нас победит», — сказала после игры Кузнецова, слова которой приводятся в микроблоге WTA в Twitter.
Две россиянки сыграют в финале турнира в
«Я была здесь почти десять лет назад (в финале) и мне приятно сыграть здесь вновь», — отметила Кузнецова.
Россиянка, получившая восьмой номер посева, в полуфинале обыграла третью сеяную Плишкову со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). «Я пыталась показать все свои лучшие качества. Каролина — одна из лучших теннисисток в этом году, если не лучшая. Она великолепно играет, одержала несколько хороших побед. Сегодня я хотела показать хорошую игру, думаю, мне это удалось», — пояснила Кузнецова.
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