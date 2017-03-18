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https://sport.mail.ru/news/tennis/29121115/
18 марта 2017, 10:14 | Теннис | Р-Спорт

Кузнецова: Российский финал — это прекрасно, пусть победит сильнейшая теннисистка

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Российский финал теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе — это прекрасно, будет интересная игра, пусть победит сильнейшая, заявила Светлана Кузнецова.

Две российские теннисистки во второй раз в истории турнира в Индиан-Уэллсе сыграют в финале — в решающем матче Кузнецова, победившая в полуфинале чешку Каролину Плишкову, встретится с Еленой Весниной, которая ранее была сильнее француженки Кристины Младенович.

«Мы знакомы (с Весниной) с 12 лет. Российский финал — это великолепно. Я очень рада за нее, она проделала потрясающую работу в этом и прошлом году. Я жду интересной игры, и пусть сильнейшая из нас победит», — сказала после игры Кузнецова, слова которой приводятся в микроблоге WTA в Twitter.

Две россиянки сыграют в финале турнира в Индиан-Уэллсе во второй раз в истории. В 2006 году Мария Шарапова обыграла в решающем матче соотечественницу Елену Дементьеву, став первой российской теннисисткой, выигравшей данный американский турнир. Ранее Кузнецова дважды выходила в финал в Индиан-Уэллсе (2007, 2008) и оба раза проигрывала.

«Я была здесь почти десять лет назад (в финале) и мне приятно сыграть здесь вновь», — отметила Кузнецова.

Россиянка, получившая восьмой номер посева, в полуфинале обыграла третью сеяную Плишкову со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). «Я пыталась показать все свои лучшие качества. Каролина — одна из лучших теннисисток в этом году, если не лучшая. Она великолепно играет, одержала несколько хороших побед. Сегодня я хотела показать хорошую игру, думаю, мне это удалось», — пояснила Кузнецова.
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