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https://sport.mail.ru/news/tennis/29121112/
18 марта 2017, 10:10 | Теннис | ТАСС

Кузнецова рада, что на турнире WTA в Индиан-Уэллсе будет российский финал

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Светлана Кузнецова рада тому, что на престижном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $7 млн) будет российский финал. Такое мнение россиянка высказала после победы в полуфинале над Каролиной Плишковой из Чехии.

Ранее первой финалисткой турнира стала еще одна россиянка Елена Веснина, обыгравшая француженку Кристину Младенович.

«Я пыталась играть за каждое очко, Каролина — одна из лучших теннисисток в нынешнем сезоне, она играла очень здорово, — сказала Кузнецова в послематчевом флеш-интервью на корте. — Мы с Весниной с 12 лет являемся партнерами по команде. Здорово, что будет российский финал. Я очень рада за нее, она проделала огромную работу в этом и прошлом году, я жду нашей встречи, пусть победит сильнейший».

Российский финал в женском одиночном разряде в Индиан- Уэллсе будет сыгран во второй раз. В 2006 году в решающей встрече играли Мария Шарапова и Елена Дементьева, тогда победила Шарапова.
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