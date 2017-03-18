Кузнецова рада, что на турнире WTA в Индиан-Уэллсе будет российский финал
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Светлана Кузнецова рада тому, что на престижном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском
Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $7 млн) будет российский финал. Такое мнение россиянка высказала после победы в полуфинале над Каролиной Плишковой из Чехии.
Ранее первой финалисткой турнира стала еще одна россиянка Елена Веснина, обыгравшая француженку Кристину Младенович.
«Я пыталась играть за каждое очко, Каролина — одна из лучших теннисисток в нынешнем сезоне, она играла очень здорово, — сказала Кузнецова в послематчевом
Российский финал в женском одиночном разряде в Индиан- Уэллсе будет сыгран во второй раз. В 2006 году в решающей встрече играли Мария Шарапова и Елена Дементьева, тогда победила Шарапова.
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