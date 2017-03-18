Кузнецова рада, что на турнире WTA в Индиан-Уэллсе будет российский финал

Ранее первой финалисткой турнира стала еще одна россиянка Елена Веснина, обыгравшая француженку Кристину Младенович.

«Я пыталась играть за каждое очко, Каролина — одна из лучших теннисисток в нынешнем сезоне, она играла очень здорово, — сказала Кузнецова в послематчевом флеш-интервью на корте. — Мы с Весниной с 12 лет являемся партнерами по команде. Здорово, что будет российский финал. Я очень рада за нее, она проделала огромную работу в этом и прошлом году, я жду нашей встречи, пусть победит сильнейший».

Российский финал в женском одиночном разряде в Индиан- Уэллсе будет сыгран во второй раз. В 2006 году в решающей встрече играли Мария Шарапова и Елена Дементьева, тогда победила Шарапова.