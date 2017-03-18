BNP Paribas Open. Светлана Кузнецова сломила сопротивление Каролины Плишковой в полуфинале
Восьмая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова, взяла верх над чешкой Каролиной Плишковой, занимающей третью строчку рейтинга WTA, обыграв её со счётом 7/6 (5), 7/6 (2) в полуфинале турнира в
Индиан-Уэллсе.
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Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. За это время они реализовали по три
В финале соревнований BNP Paribas Open Кузнецова сразится со своей соотечественницей Еленой Весниной.
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