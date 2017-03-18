BNP Paribas Open. Светлана Кузнецова сломила сопротивление Каролины Плишковой в полуфинале

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Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. За это время они реализовали по три брейк-пойнта. При этом 31-летняя Кузнецова пять раз подала навылет и допустила две двойные ошибки, а 24-летняя Плишкова сделала десять эйсов и трижды ошиблась при подаче. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В финале соревнований BNP Paribas Open Кузнецова сразится со своей соотечественницей Еленой Весниной.