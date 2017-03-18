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https://sport.mail.ru/news/tennis/29121026/
18 марта 2017, 10:01 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Светлана Кузнецова сломила сопротивление Каролины Плишковой в полуфинале

Восьмая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова, взяла верх над чешкой Каролиной Плишковой, занимающей третью строчку рейтинга WTA, обыграв её со счётом 7/6 (5), 7/6 (2) в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Восьмая ракетка мира россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> взяла верх над чешкой Каролиной <span class=error>Плишковой</span> занимающей третью строчку рейтинга WTA обыграв её со счётом 7/6 (5) 7/6 (2) в полуфинале турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. За это время они реализовали по три брейк-пойнта. При этом 31-летняя Кузнецова пять раз подала навылет и допустила две двойные ошибки, а 24-летняя Плишкова сделала десять эйсов и трижды ошиблась при подаче. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В финале соревнований BNP Paribas Open Кузнецова сразится со своей соотечественницей Еленой Весниной.
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