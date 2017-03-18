Веснина: Полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе получился очень наэлектризованным

В ночь на субботу Веснина впервые в карьере вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $7 млн), обыграв Кристину Младенович со счетом 6:3, 6:4. Во втором сете Веснина вела со счетом 5:1, но, проиграв три гейма подряд, сумела победить со счетом 6:4. Россиянка в девятый раз принимает участие в турнире, но впервые смогла пробиться в финал, ранее она дважды заканчивала выступление на стадии третьего раунда.

«Сегодняшний матч был серьезным, если честно, он получился очень наэлектризованным. Это был очень важный матч для меня, ведь Кики (Младенович) проводит замечательный сезон, она победила многих хороших игроков, она находится в исключительной форме. Я же старалась концентрироваться на каждом мяче, а в последнем гейме на своей подаче у меня были большие проблемы. Я прекрасно чувствовала атмосферу на корте и болельщиков, но не смогла бы победить без замечательной поддержки болельщиков на трибунах, которых я благодарю», — сказала Веснина.

30-летняя спортсменка, отвечая на вопрос о ее мотивации в спорте, отметила, что находится в прекрасной физической форме и хочет играть еще долгое время. «Я чувствую себя прекрасно, я по-прежнему люблю теннис и люблю играть в него. Я могу путешествовать и принимать участие в разных турнирах по всему миру, сейчас я буду играть в финале в Индиан-Уэллсе, что может быть лучше», — улыбаясь добавила Веснина.