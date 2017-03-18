Веснина: Полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе получился очень наэлектризованным
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина назвала полуфинальный поединок престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с француженкой Кристиной Младенович серьезным и очень наэлектризованным матчем. Об этом россиянка сказала сразу после игры в интервью
пресс-службе WTA.
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В ночь на субботу Веснина впервые в карьере вышла в финал турнира в
«Сегодняшний матч был серьезным, если честно, он получился очень наэлектризованным. Это был очень важный матч для меня, ведь Кики (Младенович) проводит замечательный сезон, она победила многих хороших игроков, она находится в исключительной форме. Я же старалась концентрироваться на каждом мяче, а в последнем гейме на своей подаче у меня были большие проблемы. Я прекрасно чувствовала атмосферу на корте и болельщиков, но не смогла бы победить без замечательной поддержки болельщиков на трибунах, которых я благодарю», — сказала Веснина.
30-летняя спортсменка, отвечая на вопрос о ее мотивации в спорте, отметила, что находится в прекрасной физической форме и хочет играть еще долгое время. «Я чувствую себя прекрасно, я
В другом полуфинале, который начнется в 6:30 мск, встретятся чешка Каролина Плишкова (3) и россиянка Светлана Кузнецова (8). Турнир в
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