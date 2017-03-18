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18 марта 2017, 8:34 | Теннис | ТАСС

Российская теннисистка Веснина вышла в финал турнира WТА в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина смогла пробиться в финал престижного турнира Женской теннисной ассоциации (ВTA), который проходит в Индиан- Уэллсе (призовой фонд — $7 млн).

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В полуфинале российская спортсменка, «посеянная» на турнире под 14-м номером, оказалась сильнее Кристины Младенович из Франции (28) — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В другом полуфинале, который начнется в 6:30 мск, встретятся чешка Каролина Плишкова (3) и россиянка Светлана Кузнецова (8).

Веснина впервые в своей карьере вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде. Ранее она дважды заканчивала выступление на стадии третьего раунда. Кроме того, Веснина впервые с апреля 2016 года смогла выйти в финал турнира WTA в одиночном разряде. Тогда в финале соревнований в американском Чарльстоне россиянка проиграла Слоанне Стивенс из США в двух сетах.

Турнир в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) проводится с 1987 года, в 1989 году в турнир был добавлен женский разряд. До 1987 года соревнования проходили в городах Тусоне, Палм-Спрингс и Ла-Квинта. Турнир, который в данный момент носит название титульного спонсора финансовой группы BNP Paribas («Бэ-Эн-Пэ Париба»), является частью двух самых престижных профессиональных серий в мире тенниса: мужские соревнования входят в серию ATP Masters, женские — WTA Premier. Призовые фонды обоих соревнований уступают лишь турнирам серии Большого шлема, при этом одиночные соревнования также разыгрываются в семь кругов, но 32 участника, имеющих посев, начинают розыгрыш со второго круга.

Самым титулованным среди мужчин в истории турнира является серб Новак Джокович, пять раз выигрывавший соревнования. У женщин по два раза становились победительницами девять теннисисток: Мартина Навратилова, Мэри Джо Фернандес, Линдсей Дэвенпорт, Серена Уильямс (все — США), Штеффи Граф (Германия), Ким Клейстерс (Бельгия), Мария Шарапова (Россия), Даниэла Гантухова (Словакия) и Виктория Азаренко (Белоруссия). Россиянки побеждали в Индиан-Уэллсе три раза, Шарапова в 2006 и 2013 годах, а также Вера Звонарева в 2009 году. Кузнецова дважды играла в финалах, но не смогла завоевать титул, уступив Гантуховой (2007 год) и сербке Ане Иванович (2008).

Турнир в Индиан-Уэллсе 2017 года завершится 19 марта.
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Новости Тенниса

Веснина: Полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе получился очень наэлектризованным

Веснина: Полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе получился очень наэлектризованным

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина назвала полуфинальный поединок престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с француженкой Кристиной Младенович серьезным и очень наэлектризованным матчем. Об этом россиянка сказала сразу после игры в интервью пресс-службе WTA.
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18 марта

Российская теннисистка Веснина вышла в финал турнира WТА в Индиан-Уэллсе

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