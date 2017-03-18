Российская теннисистка Веснина вышла в финал турнира WТА в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина смогла пробиться в финал престижного турнира Женской теннисной ассоциации (ВTA), который проходит в Индиан- Уэллсе (призовой фонд — $7 млн).
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В полуфинале российская спортсменка, «посеянная» на турнире под 14-м номером, оказалась сильнее Кристины Младенович из Франции (28) — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В другом полуфинале, который начнется в 6:30 мск, встретятся чешка Каролина Плишкова (3) и россиянка Светлана Кузнецова (8).
Веснина впервые в своей карьере вышла в финал турнира в
Турнир в
Самым титулованным среди мужчин в истории турнира является серб Новак Джокович, пять раз выигрывавший соревнования. У женщин по два раза становились победительницами девять теннисисток: Мартина Навратилова, Мэри Джо Фернандес, Линдсей Дэвенпорт, Серена Уильямс (все — США), Штеффи Граф (Германия), Ким Клейстерс (Бельгия), Мария Шарапова (Россия), Даниэла Гантухова (Словакия) и Виктория Азаренко (Белоруссия). Россиянки побеждали в
Турнир в
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