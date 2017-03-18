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18 марта 2017, 8:38 | Теннис | Р-Спорт

Сок обыграл Нисикори в четвертьфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Американец Джек Сок обыграл японца Кэя Нисикори в четвертьфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Сок, получивший 17-й номер посева, обыграл четвертую ракетку турнира Нисикори со счетом 6:3, 2:6, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 48 минут.

Сок в полуфинале турнира сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (9-й номер посева).
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