Первая ракетка Бельгии не сыграет против России

Первая ракета страны, которая занимает 68-е место в рейтинге ATP, заявила, что ей нужно восстановиться от повреждения запястья, которое беспокоит ее уже некоторое время. По словам самой 27-летней спортсменки, она хочет как можно лучше подготовиться к грунтовому сезону и Roland Garros, и сейчас ей нужен отдых, чтобы не усугублять травму.

Викмайер подчеркнула, что у нее не было другого выбора, а в федерации, с представителями которой она разговаривала, с пониманием отнеслись к ее решению. Викмайер уверена, что сборная Бельгии способна справиться с задачей вернуться в Мировую группу и без нее.