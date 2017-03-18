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https://sport.mail.ru/news/tennis/29119576/
18 марта 2017, 0:18 | Теннис | Спорт-Экспресс

Первая ракетка Бельгии не сыграет против России

Теннисистка Янина Викмайер объявила, что не сможет помочь сборной Бельгии в матче плей-офф за место в Мировой группе Кубка федерации против России (22 и 23 апреля в Москве).

Первая ракета страны, которая занимает 68-е место в рейтинге ATP, заявила, что ей нужно восстановиться от повреждения запястья, которое беспокоит ее уже некоторое время. По словам самой 27-летней спортсменки, она хочет как можно лучше подготовиться к грунтовому сезону и Roland Garros, и сейчас ей нужен отдых, чтобы не усугублять травму.

Викмайер подчеркнула, что у нее не было другого выбора, а в федерации, с представителями которой она разговаривала, с пониманием отнеслись к ее решению. Викмайер уверена, что сборная Бельгии способна справиться с задачей вернуться в Мировую группу и без нее.
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