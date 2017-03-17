Мария Шарапова: Очень хочу иметь детей

Они расстрались летом 2015 года, но пару месяцев назад случайно встретились в Нью-Йорке. Также российская теннисистка подчеркнула, что хочет стать мамой.

— Мы закрыли ресторан после разговора в течение пяти часов, — цитирует Vogue Шарапову. — Он был важной частью моей жизни. Грегор очень тонкий и сложный человек. С ним было так приятно чувствовать себя обычным человеком.

Может быть, и слишком сложный человек. Я очень хочу иметь детей, но сильно сосредоточена на своей работе, и если честно, это большая причина, почему многие мои отношения распались. Не могу жить с чувством, что я пожертвовала одной вещью ради другой. Ненавижу слово «баланс». Что такое баланс? Потому что, если это пятьдесят на пятьдесят, это означает, что вы каждому делу уделяете лишь 50 процентов внимания.