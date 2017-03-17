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https://sport.mail.ru/news/tennis/29118591/
17 марта 2017, 23:21 | Теннис | Чемпионат.com

Кирьос снялся с четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, Федерер вышел в полуфинал

Австралиец Ник Кирьос не сыграет со швейцарцем Роджером Федерером за выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

«К сожалению, я не смогу сыграть сегодня, потому что плохо себя чувствую. Надеюсь, что это просто пищевое отравление и серьёзных причин для беспокойства нет. Я всю ночь не спал из-за недомогания, после чего у меня совершенно нет сил, а чтобы иметь шанс выиграть у Роджера я должен быть в лучшей форме.

Это непростое решение, потому что именно ради таких матчей мы и тренируемся, но сегодня я не в состоянии выйти на корт. Прошу прощения у болельщиков, но здоровье — это самое важное, надеюсь на ваше понимание. Желаю Роджеру удачи в оставшейся части турнира и благодарю организаторов. Я обязательно вернусь», — написал Кирьос на своей странице в «твиттере».
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