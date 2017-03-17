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https://sport.mail.ru/news/tennis/29118225/
17 марта 2017, 22:03 | Теннис | Чемпионат.com

Бачински не сыграет в Майами из-за травмы запястья

Швейцарская теннисистка Тимя Бачински, которая из-за травмы запястья не смогла доиграть матч четвёртого круга на турнире в Индиан-Уэллсе против чешки Каролины Плишковой, после нескольких дней раздумий всё-таки решила сняться с турнира в Майами, так как продолжает испытывать дискомфорт при игре.

«Я чувствую дискомфорт уже несколько дней. Мне сложно играть в мой теннис, отражать удары соперниц. Я сомневалась, играть ли мне в Майами. Надеялась, что смогу… Но мой выход на корт в Майами и вообще в ближайшие недели маловероятен», — приводит слова Бачински Tennis Actu.

Вследствие отказа швейцарки россиянка Екатерина Макарова может стать сеяной теннисисткой на турнире в Майами.
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