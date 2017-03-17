Бачински не сыграет в Майами из-за травмы запястья

«Я чувствую дискомфорт уже несколько дней. Мне сложно играть в мой теннис, отражать удары соперниц. Я сомневалась, играть ли мне в Майами. Надеялась, что смогу… Но мой выход на корт в Майами и вообще в ближайшие недели маловероятен», — приводит слова Бачински Tennis Actu.



Вследствие отказа швейцарки россиянка Екатерина Макарова может стать сеяной теннисисткой на турнире в Майами.