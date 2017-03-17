Цонга не сыграет на турнире в Майами, так как скоро станет отцом

Восьмая ракетка мира должен был стартовать со второго раунда.



В отличие от соотечественника Ришара Гаске, причина отказа Цонги не имеет ничего общего с травмами или болезнями и лежит на поверхности. Совсем скоро француз станет отцом, и в настоящий момент главным приоритетом для него является семья.



Так как в 2016 году Цонга дошёл в Майами лишь до третьего раунда, то потеряет всего 45 очков в рейтинге АТР.