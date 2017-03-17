Цонга не сыграет на турнире в Майами, так как скоро станет отцом
Французский теннисист
Жо-Вильфрид Цонга отказался от участия в турнире серии «Мастерс 1000» в Майами, сообщает ESPN.
Восьмая ракетка мира должен был стартовать со второго раунда.
В отличие от соотечественника Ришара Гаске, причина отказа Цонги не имеет ничего общего с травмами или болезнями и лежит на поверхности. Совсем скоро француз станет отцом, и в настоящий момент главным приоритетом для него является семья.
Так как в 2016 году Цонга дошёл в Майами лишь до третьего раунда, то потеряет всего 45 очков в рейтинге АТР.
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