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https://sport.mail.ru/news/tennis/29117680/
17 марта 2017, 21:27 | Теннис | Чемпионат.com

Цонга не сыграет на турнире в Майами, так как скоро станет отцом

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга отказался от участия в турнире серии «Мастерс 1000» в Майами, сообщает ESPN.

Восьмая ракетка мира должен был стартовать со второго раунда.

В отличие от соотечественника Ришара Гаске, причина отказа Цонги не имеет ничего общего с травмами или болезнями и лежит на поверхности. Совсем скоро француз станет отцом, и в настоящий момент главным приоритетом для него является семья.

Так как в 2016 году Цонга дошёл в Майами лишь до третьего раунда, то потеряет всего 45 очков в рейтинге АТР.
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