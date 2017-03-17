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17 марта 2017, 18:52 | Теннис | Спорт-Экспресс

Мария Шарапова: За прошедший год стала употреблять больше алкоголя, чем когда-либо

Россиянка Мария Шарапова призналась, что в последнее время стала употреблять больше алкоголя.

Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> призналась что в последнее время стала употреблять больше алкоголя. Увеличить
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© Reuters

Теннисистка отметила, что это связано с освободившимся для социальной жизни временем.

Напомним, в прошлом году Шарапова была дисквалифицирована на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

— За прошедший год я стала употреблять больше алкоголя, чем когда-либо в жизни, — призналась Шарапова в интервью Vogue. — Но это связано с тем, что у меня было время на социальную жизнь.
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