Мария Шарапова: За прошедший год стала употреблять больше алкоголя, чем когда-либо

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Теннисистка отметила, что это связано с освободившимся для социальной жизни временем.

Напомним, в прошлом году Шарапова была дисквалифицирована на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.