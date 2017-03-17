Мария Шарапова: За прошедший год стала употреблять больше алкоголя, чем когда-либо
Россиянка Мария Шарапова призналась, что в последнее время стала употреблять больше алкоголя.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
Теннисистка отметила, что это связано с освободившимся для социальной жизни временем.
Напомним, в прошлом году Шарапова была дисквалифицирована на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.
— За прошедший год я стала употреблять больше алкоголя, чем
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter