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17 марта 2017, 18:16 | Теннис | Чемпионат.com

Директор турнира WTA в Хертогенбоше готов предоставить «уайлд кард» Шараповой

Директор турнира WTA в Хертогенбоше Марсель Хюнзе готов предоставить российской теннисистке Марии Шараповой «уайлд кард».

Турнир стартует на следующий день после окончания «Ролан Гаррос».

«Я лично прочел решение CAS по делу Марии и считаю, что это должен сделать каждый, кто имеет отношение к теннису. Если бы они прочитали заключение CAS, то у них не возникло бы никаких возражений по поводу приглашения ее на турниры. Мы с удовольствием отдадим свою “уайлд кард” Марии», — приводит слова Хюнзе 10sballs.com.
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WTA может пересмотреть правила выдачи wild card из-за Шараповой

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Женская теннисная ассоциация (WTA) может пересмотреть правила относительно выдачи спортсменам «специальных приглашений» (wild card) для участия в турнирах под эгидой организации после возвращения на корт россиянки Марии Шараповой. Об этом сообщил глава организации Стив Саймон, которого цитирует Би-би-си.
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