Директор турнира WTA в Хертогенбоше готов предоставить «уайлд кард» Шараповой

Турнир стартует на следующий день после окончания «Ролан Гаррос».



«Я лично прочел решение CAS по делу Марии и считаю, что это должен сделать каждый, кто имеет отношение к теннису. Если бы они прочитали заключение CAS, то у них не возникло бы никаких возражений по поводу приглашения ее на турниры. Мы с удовольствием отдадим свою “уайлд кард” Марии», — приводит слова Хюнзе 10sballs.com.