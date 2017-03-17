Макарова/Веснина не вышли в финал турнира в США в парах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Женская теннисная ассоциация (WTA) может пересмотреть правила относительно выдачи спортсменам «специальных приглашений» (wild card) для участия в турнирах под эгидой организации после возвращения на корт россиянки Марии Шараповой. Об этом сообщил глава организации Стив Саймон, которого цитирует Би-би-си.