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https://sport.mail.ru/news/tennis/29108356/
17 марта 2017, 10:26 | Теннис | Р-Спорт

Макарова/Веснина не вышли в финал турнира в США в парах

МОСКВА, 17 мар — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли преодолеть барьер полуфинального раунда в парном разряде на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Россиянки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> не смогли преодолеть барьер полуфинального раунда в парном разряде на теннисном турнире в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> (США) призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов. Увеличить
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В четверг российский дуэт, второй номер посева, со счетом 3:6, 3:6 проиграл чешской паре Люция Градецкая/Катерина Синякова. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут.

В финале Градецкая и Синякова сыграют с парой Чжань Юнжань (Тайвань)/Мартина Хингис (Швейцария, 6), которая оказалась сильнее дуэта Бетани Маттек-Сандс (США)/Люция Шафаржова (Чехия, 1) — 7:6 (9:7), 7:5.
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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Женская теннисная ассоциация (WTA) может пересмотреть правила относительно выдачи спортсменам «специальных приглашений» (wild card) для участия в турнирах под эгидой организации после возвращения на корт россиянки Марии Шараповой. Об этом сообщил глава организации Стив Саймон, которого цитирует Би-би-си.
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