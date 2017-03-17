Макарова/Веснина не вышли в финал турнира в США в парах
МОСКВА, 17 мар —
Р-Спорт. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли преодолеть барьер полуфинального раунда в парном разряде на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
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В четверг российский дуэт, второй номер посева, со счетом 3:6, 3:6 проиграл чешской паре Люция Градецкая/Катерина Синякова. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут.
В финале Градецкая и Синякова сыграют с парой Чжань Юнжань (Тайвань)/Мартина Хингис (Швейцария, 6), которая оказалась сильнее дуэта Бетани
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