Веснина победила Винус Уильямс в ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 17 мар —
Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов евро.
В четвертьфинале россиянка, посеянная под 14-м номером, победила 12-ю ракетку турнира американку Винус Уильямс — 6:2, 4:6, 6:3. Теннисистки провели на корте два часа 11 минут.
Следующей соперницей Весниной будет француженка Кристина Младенович (28-я сеяная).
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