Веснина победила Винус Уильямс в ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 17 мар — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли преодолеть барьер полуфинального раунда в парном разряде на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.