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17 марта 2017, 10:52 | Теннис | Р-Спорт

Веснина победила Винус Уильямс в ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 17 мар — Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов евро.

В четвертьфинале россиянка, посеянная под 14-м номером, победила 12-ю ракетку турнира американку Винус Уильямс — 6:2, 4:6, 6:3. Теннисистки провели на корте два часа 11 минут.

Следующей соперницей Весниной будет француженка Кристина Младенович (28-я сеяная).
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МОСКВА, 17 мар — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли преодолеть барьер полуфинального раунда в парном разряде на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
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