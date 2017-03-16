WTA может пересмотреть правила выдачи wild card из-за Шараповой
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Женская теннисная ассоциация (WTA) может пересмотреть правила относительно выдачи спортсменам «специальных приглашений» (wild card) для участия в турнирах под эгидой организации после возвращения на корт россиянки Марии Шараповой. Об этом сообщил глава организации Стив Саймон, которого цитирует
Би-би-си.
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В марте 2016 года Шарапова призналась, что в ее
«Каждое правило подлежит оценке и пересмотру, и это (правило выдачи wild card) — одно из них, — сказал Саймон. — Если члены организации изъявят желание пересмотреть это правило, мы так и поступим. Но мне кажется, что это правило не должно быть пересмотрено».
Ранее агент Шараповой Макс Айзенбад сообщил, что «все турниры WTA» выразили желание предоставить теннисистке «специальное приглашение».
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