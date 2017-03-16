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16 марта 2017, 13:08 | Теннис | ТАСС

WTA может пересмотреть правила выдачи wild card из-за Шараповой

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Женская теннисная ассоциация (WTA) может пересмотреть правила относительно выдачи спортсменам «специальных приглашений» (wild card) для участия в турнирах под эгидой организации после возвращения на корт россиянки Марии Шараповой. Об этом сообщил глава организации Стив Саймон, которого цитирует Би-би-си.

Ранее агент спортсменки Макс Айзенбад сообщил что все турниры WTA выразили желание предоставить теннисистке <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span>. Увеличить
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В марте 2016 года Шарапова призналась, что в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Позднее Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил ее отстранение до 15 месяцев. Дисквалификация россиянки завершается 26 апреля, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте (22—30 апреля), организаторы которого предоставили россиянке wild card — без него спортсменка, потерявшая свои позиции в рейтинге WTA, не сможет принять участия в турнирах. Также «специальное приглашение» спортсменке предоставили организаторы турниров WTA в Риме и Мадриде, обсуждается участие Шараповой в Открытом чемпионате Франции по wild card.

«Каждое правило подлежит оценке и пересмотру, и это (правило выдачи wild card) — одно из них, — сказал Саймон. — Если члены организации изъявят желание пересмотреть это правило, мы так и поступим. Но мне кажется, что это правило не должно быть пересмотрено».

Ранее агент Шараповой Макс Айзенбад сообщил, что «все турниры WTA» выразили желание предоставить теннисистке «специальное приглашение».
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