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https://sport.mail.ru/news/tennis/29097598/
16 марта 2017, 12:40 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Калинская стала четвертьфиналисткой турнира ITF в Шэньчжэне

18-летняя российская теннисистка Анна Калинская, находящаяся на 159-й позиции в мировой табели о рангах, успешно преодолела барьер второго круга соревнований категории ITF в Китае, обыграв 183-ю ракетку мира, 26-летнюю японку Хироко Кувату, — 6/4, 6/3.

Первая официальная встреча соперниц длилась 1 час 21 минуту. За это время Анна записала в свой актив один эйс и одну двойную ошибку, реализовав пять брейк-пойнтов, тогда как Хироко сделала три брейка и дважды ошиблась при подаче.

В следующем раунде турнира в Шэньчжэене Анна Калинская скрестит ракетки с Се Су-Вей из Тайваня.
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