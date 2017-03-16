Анна Калинская стала четвертьфиналисткой турнира ITF в Шэньчжэне

Первая официальная встреча соперниц длилась 1 час 21 минуту. За это время Анна записала в свой актив один эйс и одну двойную ошибку, реализовав пять брейк-пойнтов, тогда как Хироко сделала три брейка и дважды ошиблась при подаче.

В следующем раунде турнира в Шэньчжэене Анна Калинская скрестит ракетки с Се Су-Вей из Тайваня.