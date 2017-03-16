Анна Калинская стала четвертьфиналисткой турнира ITF в Шэньчжэне
18-летняя российская теннисистка Анна Калинская, находящаяся на 159-й позиции в мировой табели о рангах, успешно преодолела барьер второго круга соревнований категории ITF в Китае, обыграв 183-ю ракетку мира, 26-летнюю японку Хироко Кувату, — 6/4, 6/3.
Первая официальная встреча соперниц длилась 1 час 21 минуту. За это время Анна записала в свой актив один эйс и одну двойную ошибку, реализовав пять
В следующем раунде турнира в Шэньчжэене Анна Калинская скрестит ракетки с Се
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