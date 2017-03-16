Шэньчжэнь. Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал соревнований ITF

За 1 час 6 минут, проведённые на корте, Екатерина записала в свой актив четыре эйса и три двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов, тогда как Барбора дважды подавала навылет и сделала два брейка. Теперь счёт в личных противостояниях между соперницами стал 3:0 в пользу представительницы России.

В следующем круге соревнований Александрова померится силами с Онс Жабер из Туниса.