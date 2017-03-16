Шэньчжэнь. Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал соревнований ITF
22-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 106-е место в рейтинге WTA, стала участницей четвертьфинального раунда турнира серии ITF в Китае, одолев во втором круге соревнований 155-ю ракетку мира, 21-летнюю чешку Барбору Штефкову, — 6/4, 6/3.
За 1 час 6 минут, проведённые на корте, Екатерина записала в свой актив четыре эйса и три двойные ошибки, реализовав пять
В следующем круге соревнований Александрова померится силами с Онс Жабер из Туниса.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter