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https://sport.mail.ru/news/tennis/29096852/
16 марта 2017, 12:12 | Теннис | GoTennis.ru

Шэньчжэнь. Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал соревнований ITF

22-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 106-е место в рейтинге WTA, стала участницей четвертьфинального раунда турнира серии ITF в Китае, одолев во втором круге соревнований 155-ю ракетку мира, 21-летнюю чешку Барбору Штефкову, — 6/4, 6/3.

За 1 час 6 минут, проведённые на корте, Екатерина записала в свой актив четыре эйса и три двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов, тогда как Барбора дважды подавала навылет и сделала два брейка. Теперь счёт в личных противостояниях между соперницами стал 3:0 в пользу представительницы России.

В следующем круге соревнований Александрова померится силами с Онс Жабер из Туниса.
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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Женская теннисная ассоциация (WTA) может пересмотреть правила относительно выдачи спортсменам «специальных приглашений» (wild card) для участия в турнирах под эгидой организации после возвращения на корт россиянки Марии Шараповой. Об этом сообщил глава организации Стив Саймон, которого цитирует Би-би-си.
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