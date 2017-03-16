Роджер Федерер: Каждый матч с Надалем — это уникальное противостояние
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свою победу над испанцем Рафаэлем Надалем в четвёртом круге соревнований в
Индиан-Уэллсе.
«Мне очень отрадно, что я обыгрываю Надаля уже в третий раз подряд. Хотя победа в финале Australian Open, конечно, же самая значимая для меня. Все мои встречи с Рафой всегда были сложными. Мы оба и выигрывали, и проигрывали.
Я очень рад, что у меня всё так хорошо складывается после моего возвращения в Тур. Приятно, что я смог выиграть и здесь. Люблю приезжать на соревнования в Индиан-Уэллсе, — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.
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