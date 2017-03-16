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16 марта 2017, 12:02 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Каждый матч с Надалем — это уникальное противостояние

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свою победу над испанцем Рафаэлем Надалем в четвёртом круге соревнований в Индиан-Уэллсе.

«Мне очень отрадно, что я обыгрываю Надаля уже в третий раз подряд. Хотя победа в финале Australian Open, конечно, же самая значимая для меня. Все мои встречи с Рафой всегда были сложными. Мы оба и выигрывали, и проигрывали.

Я очень рад, что у меня всё так хорошо складывается после моего возвращения в Тур. Приятно, что я смог выиграть и здесь. Люблю приезжать на соревнования в Индиан-Уэллсе, — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.
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Федерер не пустил Надаля, а Кирьос — Джоковича в четвертьфинал «Мастерса» в США

МОСКВА, 16 мар — Р-Спорт. Швейцарец Роджер Федерер уверенно обыграл испанца Рафаэля Надаля в 4-м раунде теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
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