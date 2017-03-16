Евгений Донской преодолел барьер второго круга «Челленджера» в Шэньчжэне

Встреча длилась 1 час 6 минут. За это время Евгений сделал семь эйсов и три брейка, а Александр ни разу не подавал навылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта и ни разу не ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не играли.

В борьбе за выход в ½ финала турнира в Шэньчжэне Днской сразится со словенцем Блажем Кавчичем.