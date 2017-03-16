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https://sport.mail.ru/news/tennis/29096094/
16 марта 2017, 11:50 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской преодолел барьер второго круга «Челленджера» в Шэньчжэне

26-летний российский теннисист Евгений Донской, занимающий 99-е место в мировой табели о рангах, вышел в четвертьфинал турнира категории «Челленджер» в Китае, переиграв во втором раунде соревнований 186-ю ракетку мира, 30-летнего Александра Недовесова из Казахстана, — 6/2, 6/4.

Встреча длилась 1 час 6 минут. За это время Евгений сделал семь эйсов и три брейка, а Александр ни разу не подавал навылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта и ни разу не ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не играли.

В борьбе за выход в ½ финала турнира в Шэньчжэне Днской сразится со словенцем Блажем Кавчичем.
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