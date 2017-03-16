Джокович и Троицки покидают парный «Мастерс» в Индиан-Уэллсе
29-летний серб Новак Джокович и его 31-летний соотечественник Виктор Троицки завершили выступление на соревнованиях BNP Paribas Open в парном разряде, уступив в ¼ финала турнира американцу Радживу Раму и южноафриканцу Равену Клаасену, — 6/3, 2/6, 6:10.
Первая официальная встреча дуэтом длилась 1 час 12 минут. За это время Новак и Виктор шесть раз подавали навылет, сделали два брейка и дважды ошиблись при подаче, а их соперники не сделали ни одного эйса, но реализовали три
В следующей стадии турнира в США Рам и Клаасен сразятся с люксембуржцем Жилем Мюллером и американцем Сэмом Куэрри.
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