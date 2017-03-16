Джокович и Троицки покидают парный «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Первая официальная встреча дуэтом длилась 1 час 12 минут. За это время Новак и Виктор шесть раз подавали навылет, сделали два брейка и дважды ошиблись при подаче, а их соперники не сделали ни одного эйса, но реализовали три брейк-пойнта и допустили три двойные ошибки.

В следующей стадии турнира в США Рам и Клаасен сразятся с люксембуржцем Жилем Мюллером и американцем Сэмом Куэрри.