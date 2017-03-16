Кузнецова и Младенович завершили борьбу на парном турнире BNP Paribas Open
31-летняя россиянка Светлана Кузнецова и её 23-летняя французская напарница Кристина Младенович покидают соревнования в
Индиан-Уэллсе в парном разряде, уступив в ¼ финала турнира чешке Люси Шафаржовой и американке Бетани Маттек-Сэндс, — 3/6, 6/3, 8:10.
За 1 час 20 минут, проведённые на корте, Светлана и Кристина реализовали два
В полуфинале парного турнира в США
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