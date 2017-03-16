Кузнецова и Младенович завершили борьбу на парном турнире BNP Paribas Open

За 1 час 20 минут, проведённые на корте, Светлана и Кристина реализовали два брейк-пойнта и трижды ошиблись при подаче, а их оппонентки сделали два эйса, два брейка и тоже допустили три двойные ошибки. Прежде пары друг с другом не встречались.

В полуфинале парного турнира в США чешско-американский дуэт сразится со швейцаркой Мартиной Хингис и Юн-Янь Чань из Тайваня.