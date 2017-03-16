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https://sport.mail.ru/news/tennis/29095615/
16 марта 2017, 11:20 | Теннис | GoTennis.ru

Кузнецова и Младенович завершили борьбу на парном турнире BNP Paribas Open

31-летняя россиянка Светлана Кузнецова и её 23-летняя французская напарница Кристина Младенович покидают соревнования в Индиан-Уэллсе в парном разряде, уступив в ¼ финала турнира чешке Люси Шафаржовой и американке Бетани Маттек-Сэндс, — 3/6, 6/3, 8:10.

За 1 час 20 минут, проведённые на корте, Светлана и Кристина реализовали два брейк-пойнта и трижды ошиблись при подаче, а их оппонентки сделали два эйса, два брейка и тоже допустили три двойные ошибки. Прежде пары друг с другом не встречались.

В полуфинале парного турнира в США чешско-американский дуэт сразится со швейцаркой Мартиной Хингис и Юн-Янь Чань из Тайваня.
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