Доминик Тим в двух сетах одолел Гаэля Монфиса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Девятый номер мировой классификации, 23-летний австриец Доминик Тим, вышел в четвертьфинал турнира BNP Paribas Open, взяв верх над 11-й ракеткой мира, 30-летним французом Гаэлем Монфисом в четвёртом круге соревнований, — 6/3, 6/2.
За 1 час 9 минут, проведённые на корте, Доминик записал в свой актив шесть эйсов и одну двойную ошибку, реализовав три
В следующем раунде турнира в США Доминик Тим померится силами со швейцарцем Стэном Вавринкой, который ранее переиграл японца Ёсихито Нисиоку.
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