Доминик Тим в двух сетах одолел Гаэля Монфиса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

За 1 час 9 минут, проведённые на корте, Доминик записал в свой актив шесть эйсов и одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта. Гаэль пять раз подавал навылет, не сделал ни одного брейка и ни разу не ошибся на подаче. Прежде счёт в личных встречах сежду соперниками был 2:0 в пользу представителя Австрии.

В следующем раунде турнира в США Доминик Тим померится силами со швейцарцем Стэном Вавринкой, который ранее переиграл японца Ёсихито Нисиоку.