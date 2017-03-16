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16 марта 2017, 10:54 | Теннис | GoTennis.ru

Доминик Тим в двух сетах одолел Гаэля Монфиса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Девятый номер мировой классификации, 23-летний австриец Доминик Тим, вышел в четвертьфинал турнира BNP Paribas Open, взяв верх над 11-й ракеткой мира, 30-летним французом Гаэлем Монфисом в четвёртом круге соревнований, — 6/3, 6/2.

За 1 час 9 минут, проведённые на корте, Доминик записал в свой актив шесть эйсов и одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта. Гаэль пять раз подавал навылет, не сделал ни одного брейка и ни разу не ошибся на подаче. Прежде счёт в личных встречах сежду соперниками был 2:0 в пользу представителя Австрии.

В следующем раунде турнира в США Доминик Тим померится силами со швейцарцем Стэном Вавринкой, который ранее переиграл японца Ёсихито Нисиоку.
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