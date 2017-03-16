BNP Paribas Open. Стэн Вавринка продолжает успешное выступление на турнире

Первая встреча соперников длилась 2 часа 13 минут. За это время Стэн записал в свой актив один эйс и четыре двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов. Ёсихито ни разу не подал навылет, но тоже сделал пять брейков, хотя лишь дважды ошибся при подаче.

В следующем круге соревнований Стэн Вавринка скрестит ракетки с австрийцем Домиником Тимом.