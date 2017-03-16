BNP Paribas Open. Стэн Вавринка продолжает успешное выступление на турнире
Третья ракетка мира, 31-летний швейцарец Стэн Вавринка, вышел в ¼ финала «Мастерса» в
Индиан-Уэллсе, одолев 70-й номер мирового рейтинга, 21-летнего японца Ёсихито Нисиоку, — 3/6, 6/3, 7/6 (4).
Первая встреча соперников длилась 2 часа 13 минут. За это время Стэн записал в свой актив один эйс и четыре двойные ошибки, реализовав пять
В следующем круге соревнований Стэн Вавринка скрестит ракетки с австрийцем Домиником Тимом.
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