Вера Лапко и Арина Соболенко вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Китае
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки вышли в четвертьфинал на турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Вера Лапко в поединке (293-й номер мирового рейтинга) обыграла сегодня сербскую теннисистку Нину Стоянович (130) в двух сетах — 6:3, 6:2. Еще одна белоруска — Арина Соболенко (142) взяла верх над китаянкой Чжан Кайчжэнь (118) — 6:1, 7:6 (7:4).
В мужском одиночном разряде белорус Владимир Игнатик (163) уступил во втором раунде немецкому теннисисту Максимилиану Мартереру (152) — 6:4, 4:6, 6:7 (6:8).
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