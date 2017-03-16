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https://sport.mail.ru/news/tennis/29094957/
16 марта 2017, 10:20 | Теннис | БЕЛТА

Вера Лапко и Арина Соболенко вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Китае

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки вышли в четвертьфинал на турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вера <span class=error>Лапко</span> в поединке (293-й номер мирового рейтинга) обыграла сегодня сербскую теннисистку Нину Стоянович (130) в двух сетах — 6:3 6:2. Еще одна белоруска — Арина <span class=error>Соболенко</span> (142) взяла верх над китаянкой <span class=error>Чжан</span> Кайчжэнь (118) — 6:1 7:6 (7:4). Увеличить
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Вера Лапко в поединке (293-й номер мирового рейтинга) обыграла сегодня сербскую теннисистку Нину Стоянович (130) в двух сетах — 6:3, 6:2. Еще одна белоруска — Арина Соболенко (142) взяла верх над китаянкой Чжан Кайчжэнь (118) — 6:1, 7:6 (7:4).

В мужском одиночном разряде белорус Владимир Игнатик (163) уступил во втором раунде немецкому теннисисту Максимилиану Мартереру (152) — 6:4, 4:6, 6:7 (6:8).

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